Президентка Єврокомісії відвідає церемонію відключення країн Балтії від російської електромережі

Годинник у Вільнюсі, який рахував час до електронезалежності

У суботу країни Балтії розпочнуть історичний процес відключення своїх електромереж від БРЕЛЛ - спільної системи з Білоруссю та Росією, яка діяла від завершення Другої світової війни.

Як пише BBC, величезний символічний годинник у центрі Вільнюса рахуватиме останні секунди до набуття Литвою, Латвією та Естонією енергетичної незалежності від Москви під час спеціальної церемонії, яку має відвідати президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Громадян трьох країн попередили про необхідність зарядити гаджети, підготувати запаси води та їжі, а також не користуватися ліфтами. Упродовж 24 годин балтійські держави житимуть у так званому "ізольованому режимі", коли їхні електромережі живитимуться лише за рахунок власної генерації. Після цього відбудеться підключення до спільної з Європейським Союзом системи через Польщу.

У литовському уряді цей крок назвали "позбавленням Росії можливості використовувати електрику як частину геополітичного шантажу", а також "кульмінацією 20-річних зусиль".