Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році
У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
ГоловнаСвіт

Президентка Єврокомісії відвідає церемонію відключення країн Балтії від російської електромережі

24 години Литва, Латвія та Естонія проведуть в "ізольованому режимі".

Президентка Єврокомісії відвідає церемонію відключення країн Балтії від російської електромережі
Годинник у Вільнюсі, який рахував час до електронезалежності
Фото: Delfi

У суботу країни Балтії розпочнуть історичний процес відключення своїх електромереж від БРЕЛЛ - спільної системи з Білоруссю та Росією, яка діяла від завершення Другої світової війни.

Як пише BBC, величезний символічний годинник у центрі Вільнюса рахуватиме останні секунди до набуття Литвою, Латвією та Естонією енергетичної незалежності від Москви під час спеціальної церемонії, яку має відвідати президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Громадян трьох країн попередили про необхідність зарядити гаджети, підготувати запаси води та їжі, а також не користуватися ліфтами. Упродовж 24 годин балтійські держави житимуть у так званому "ізольованому режимі", коли їхні електромережі живитимуться лише за рахунок власної генерації. Після цього відбудеться підключення до спільної з Європейським Союзом системи через Польщу.

У литовському уряді цей крок назвали "позбавленням Росії можливості використовувати електрику як частину геополітичного шантажу", а також "кульмінацією 20-річних зусиль". 

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies