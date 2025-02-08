Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році
У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
ГоловнаСвіт

Трюдо на бізнес-саміті попередив про намір Трампа анексувати Канаду

Прем'єр сприймає "жарти" республіканця про 51-ий штат дуже серйозно.

Трюдо на бізнес-саміті попередив про намір Трампа анексувати Канаду
Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Очільник канадського уряду Джастін Трюдо у п'ятницю на форумі для виконавчих директорів компаній-представників великого бізнесу у Торонто заявив, що погрози Дональда Трампа про анексію країни - це "серйозна річ".

Як пише Bloomberg, прем'єр вважає причиною агресивної риторики президента США наявність у Канади понад трьох десятків найменувань мінералів, які є критично важливими для сучасних технологій - зокрема виробництва смартфонів та батарей для електрокарів. 

За словами Трюдо, "американці точно знають, що і в яких кількостях ми маємо, і хочуть цим скористатися для власної користі - а найлегшим способом пан Трамп вважає поглинання нашої країни". На думку політика, "Канада входить в період довготривалої політичної кризи зі Сполученими Штатами". 

Дональд Трамп ще до вступу на посаду президента США розпочав публікувати заяви щодо нібито переваг приєднання Канади на правах 51-го штату. Те, що спершу сприймалося як жарт, поступово перетворювалося на справжній політичний тиск: Трамп заявив, що використає "економічну силу", щоб домогтися створення союзу, а потім назвав кордон між Штатами та Канадою "штучно проведеною лінією". 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies