Трюдо на бізнес-саміті попередив про намір Трампа анексувати Канаду

Очільник канадського уряду Джастін Трюдо у п'ятницю на форумі для виконавчих директорів компаній-представників великого бізнесу у Торонто заявив, що погрози Дональда Трампа про анексію країни - це "серйозна річ".

Як пише Bloomberg, прем'єр вважає причиною агресивної риторики президента США наявність у Канади понад трьох десятків найменувань мінералів, які є критично важливими для сучасних технологій - зокрема виробництва смартфонів та батарей для електрокарів.

За словами Трюдо, "американці точно знають, що і в яких кількостях ми маємо, і хочуть цим скористатися для власної користі - а найлегшим способом пан Трамп вважає поглинання нашої країни". На думку політика, "Канада входить в період довготривалої політичної кризи зі Сполученими Штатами".

Дональд Трамп ще до вступу на посаду президента США розпочав публікувати заяви щодо нібито переваг приєднання Канади на правах 51-го штату. Те, що спершу сприймалося як жарт, поступово перетворювалося на справжній політичний тиск: Трамп заявив, що використає "економічну силу", щоб домогтися створення союзу, а потім назвав кордон між Штатами та Канадою "штучно проведеною лінією".