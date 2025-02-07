ЦВК Молдови звернулась до Мін’юсту з вимогою розпустити проросійську партію “Шанс”

Партія систематично порушує закон, не надаючи декларації своїх донорів, списків членів та інші звіти.

Центральна виборча комісія Молдови 6 лютого звернулася до міністерства юстиції з вимогою розпустити партію “Шанс”, пов'язану з олігархом-втікачем Іланом Шором, повідомляє NewsMaker.

У зверненні ЦВК уточнюється, що формування систематично порушує закон, не надаючи декларації своїх донорів, списків членів та інші звіти, необхідні для проведення фінансових перевірок.

“Керуючись законом, ЦВК закликає мін'юст звернутися до суду з вимогою розпустити партію „Шанс“ за неодноразові порушення, які вже призводили до обмеження її діяльності”, – йдеться у документі.

19 червня 2023 року Конституційний суд виніс рішення на запит уряду, визнавши партію “Шор” незаконною. Після цього лідер розформованої партії олігарх-утікач Ілан Шор оголосив про створення нового політичного формування – блоку “Шанс. Обов'язки. Реалізація”, до якої увійшли партії “Альтернативна сила порятунку Молдови” та партія “Наші”. Згодом у списку молдавських партій на сайті Агентства публічних послуг замість партії “Наші”, зареєстрованої у серпні 2021 року, з'явилася партія “Шанс”.

Влітку 2024 року діяльність партії "Шанс" обмежили на три місяці. Підставою для цього стало те, що під час перевірки ЦВК керівництво партії не надало повних даних про свою діяльність, порушивши закон. У результаті формуванню також заборонили брати участь у референдумі щодо вступу Молдови до ЄС.