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Застрягли у багнюці й проблемах: на Одещині затримали «горе-втікачів»

Чоловіки заплатили за допомогу у втечі 10 тис. доларів.

Застрягли у багнюці й проблемах: на Одещині затримали «горе-втікачів»
Прикордонники затримали на кордоні з Молдовою групу бажаючих втекти з України
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали 22-річного водія та чотирьох пасажирів, які планували нелегально втекти до Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Уточнюється, що чоловіки збирались втекти до Придністровського регіону Молдови.

Вони заплатили 10 тис. доларів адміну Telegram-каналу, але план втечі провалився. Автомобіль застряг в багнюці, тому порушники вимушено стали пішоходами. 

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“Тим часом водій чкурнув у бік кордону, очевидно, намагаючись уникнути покарання. Проте далеко не втік”, - розповіли в ДПСУ.

Всі порушники притягнуті до адмінвідповідальності, справи перебувають у суді.

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