До лікарні звернулась жителька Антонівки, котра вчора потрапила під російський обстріл.

Сьогодні, 6 лютого, до лікарні звернулась мешканка Херсонської області, яка отримала поранення під час обстрілу 5 лютого.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
У 63-річної жительки Антонівки діагностували мінно-вибухову травму, садна та забій спини.
Медичні працівники надали пораненій жінці необхідну допомогу. Вона лікуватиметься амбулаторно.
- 6 лютого близько 13:00 російські війська з артилерії обстріляли населений пункт Дніпровське Херсонської області. 66-річний житель отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітки і відкритий перелом лопатки.
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У лікарні померла жінка, яку росіяни поранили в Станіславі 4 лютого.
- За минулу добу загарбники поранили 18 і вбили одного жителя Херсонщини. Окупанти атакували 37 населених пунктів області.