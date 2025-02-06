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До лікарні звернулась жителька Антонівки, котра вчора потрапила під російський обстріл.

Поранена жінка лікуватиметься амбулаторно.

До лікарні звернулась жителька Антонівки, котра вчора потрапила під російський обстріл.
Ілюстративне фото

Сьогодні, 6 лютого, до лікарні звернулась мешканка Херсонської області, яка отримала поранення під час обстрілу 5 лютого.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

У 63-річної жительки Антонівки діагностували мінно-вибухову травму, садна та забій спини. 

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Медичні працівники надали пораненій жінці необхідну допомогу. Вона лікуватиметься амбулаторно.

  • 6 лютого близько 13:00 російські війська з артилерії обстріляли населений пункт Дніпровське Херсонської області. 66-річний житель отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітки і відкритий перелом лопатки. 

  • У лікарні померла жінка, яку росіяни поранили в Станіславі 4 лютого.

  • За минулу добу загарбники поранили 18 і вбили одного жителя Херсонщини. Окупанти атакували 37 населених пунктів області.
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