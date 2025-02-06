До лікарні звернулась жителька Антонівки, котра вчора потрапила під російський обстріл.

Сьогодні, 6 лютого, до лікарні звернулась мешканка Херсонської області, яка отримала поранення під час обстрілу 5 лютого.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

У 63-річної жительки Антонівки діагностували мінно-вибухову травму, садна та забій спини.

Медичні працівники надали пораненій жінці необхідну допомогу. Вона лікуватиметься амбулаторно.