Українські бійці отримають від компанії з Литви 50 засобів РЕБ

Литовська компанія NT Service вирішила подарувати українським військовим 50 антидронів SkyWiper-MOTO, призначених для захисту автомобілів та солдатів від атак БпЛА, передає видання LRT.

NT Service зробила внесок у кампанію «Radarom!». яка спрямована на збір коштів на закупівлю безпілотників та антидронів литовського й українського виробництва. Організатором кампанії виступає LRT спільно з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV та Stiprūs kartu.

Вартість допомоги оцінюють у майже 200 тисяч євро. Найближчим часом (йдеться про місяць) засоби РЕБ надійдуть на український фронт.

Технологія SkyWiper заснована на досвіді, отриманому у реальних воєнних конфліктах, та постійно вдосконалюється. Вона допомагає ефективно зачищати повітряний простір від безпілотників ворога. Цю серію використовують більш ніж у 15 державах світу, зокрема, литовських збройних силах.