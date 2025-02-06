Українські бійці отримають від компанії з Литви 50 засобів РЕБ

Литовська компанія NT Service вирішила подарувати українським військовим 50 антидронів SkyWiper-MOTO, призначених для захисту автомобілів та солдатів від атак БпЛА, передає видання LRT.
NT Service зробила внесок у кампанію «Radarom!». яка спрямована на збір коштів на закупівлю безпілотників та антидронів литовського й українського виробництва. Організатором кампанії виступає LRT спільно з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV та Stiprūs kartu.
Вартість допомоги оцінюють у майже 200 тисяч євро. Найближчим часом (йдеться про місяць) засоби РЕБ надійдуть на український фронт.
Технологія SkyWiper заснована на досвіді, отриманому у реальних воєнних конфліктах, та постійно вдосконалюється. Вона допомагає ефективно зачищати повітряний простір від безпілотників ворога. Цю серію використовують більш ніж у 15 державах світу, зокрема, литовських збройних силах.
- Торік у серпні литовські активісти відправили в Україну останні 22 із 1141 комплексу протидії ворожим дронам, які придбали за кошти донорські кошти у рамках кампанії Radarom.