Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
Перша війна другого строку Дональда Трампа
Перша війна другого строку Дональда Трампа
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
ГоловнаСвіт

Українські бійці отримають від компанії з Литви 50 засобів РЕБ

Ідеться про антидрони SkyWiper-MOTO.

Українські бійці отримають від компанії з Литви 50 засобів РЕБ
антидрони SkyWiper-MOTO
Фото: LRT

Литовська компанія NT Service вирішила подарувати українським військовим 50 антидронів SkyWiper-MOTO, призначених для захисту автомобілів та солдатів від атак БпЛА, передає видання LRT.

NT Service зробила внесок у кампанію «Radarom!». яка спрямована на збір коштів на закупівлю безпілотників та антидронів литовського й українського виробництва. Організатором кампанії виступає LRT спільно з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV та Stiprūs kartu.

Support LB.ua

Вартість допомоги оцінюють у майже 200 тисяч євро. Найближчим часом (йдеться про місяць) засоби РЕБ надійдуть на український фронт.

Технологія SkyWiper заснована на досвіді, отриманому у реальних воєнних конфліктах, та постійно вдосконалюється. Вона допомагає ефективно зачищати повітряний простір від безпілотників ворога. Цю серію використовують більш ніж у 15 державах світу, зокрема, литовських збройних силах.

  • Торік у серпні литовські активісти відправили в Україну останні 22 із 1141 комплексу протидії ворожим дронам, які придбали за кошти донорські кошти у рамках кампанії Radarom.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies