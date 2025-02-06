​Глава МЗС Польщі підтримав ідею обмежити пересування дипломатів РФ у Шенгенській зоні

Російським дипломатам треба обмежити пересування у у Шенгенській зоні.
Цю ідею Чехії підтримав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Radio Prague International.
Сікорський сказав, що цю ідею також підтримують спецслужби багатьох держав-членів Євросоюзу.
«Російська гібридна війна є серйозною загрозою. Я закликаю держави-члени дотримуватися порад своїх розвідувальних служб», - наголосив міністр.
Прага просуває ідею заборони вже більш ніж рік. За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, низка шпигунських дій здійснюється під дипломатичним прикриттям, і це загальновідомий факт. У зв'язку з цим Чеська Республіка вимагає, щоб російські дипломати отримували візи та посвідки на проживання, що дозволяють пересуватися лише в межах країни перебування, а не по всій Шенгенській зоні.
Також чеська сторона пропонує, аби ЄС приймав лише біометричні паспорти, які складніше підробити чи пов'язати із чужою особистістю.
Проблемною виявилася позиція з цього питання у Німеччини, Угорщини та Італії – їх турбують кроки Москви у відповідь.
- У 2023 році Велика Британія зобов'язала російських дипломатів повідомляти про свої поїздки територією Сполученого Королівства.
- Торік вісім міністрів закордонних справ Європейського Союзу закликали заборонити російським дипломатам вільне пересування по блоку та обмежити їхнє перебування в країнах, де вони акредитовані. Відповідний лист тоді отримав глава євродипломатії.