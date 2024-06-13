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Вісім міністрів закордонних справ ЄС просять Борреля обмежити пересування російських дипломатів у блоці

Лист до очільника дипломатичної служби Євросоюзу підписали міністри з Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.

Вісім міністрів закордонних справ ЄС просять Борреля обмежити пересування російських дипломатів у блоці
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Вісім міністрів закордонних справ Європейського Союзу закликали заборонити російським дипломатам вільне пересування по блоку та обмежити їхнє перебування в країнах, де вони акредитовані.

Про це йдеться у їхньому листі до верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, пише Reuters.

Лист підписали міністри Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.

“Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенської зоні полегшує зловмисну діяльність”, ‒ йдеться в листі.

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Міністри заявили, що розвідка, пропаганда “або навіть підготовка диверсій є основним робочим навантаженням для великої кількості російських “дипломатів” в ЄС”, і хоча видворення (низки, - ред.) зіграло важливу роль, загроза залишається”.

“Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування співробітників російських дипломатичних представництв і членів їхніх сімей лише на території держави їх акредитації”, - заявили вони.

“Така ініціатива значно звузить оперативний простір для російських агентів”, ‒ додали міністри.

Російські шпигуни у Європі

  • У травні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що європейським країнам слід узгодити спільні дії щодо присутності російських дипломатів.
  • У Великобританії затримали 64-річного чоловіка, який допомагав розвідці РФ. Йому оголосили звинувачення відповідно до Закону про національну безпеку, який діє в Британії з минулого року, у "сприянні іноземній розвідці".
  • У травні в Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Один із затриманих - таксист Сергій Сидоров, якого вже звинувачували у шпигунстві на РФ.
  • У німецькому місті Байрот арештували двох ймовірних російських шпигунів. Їх звинуватили в підготовці диверсії та виготовленні вибухових речовин.
  • В Австрії затримали експрацівника спецслужби, який ймовірно працював на ФСБ.
  • А голова бельгійського уряду Александр де Кроо заявив, що за пів року з країни депортували кілька десятків російських шпигунів.
  • Цього року низка країн ЄС видворила російських дипломатичних представників. Наприкінці травня у Румунії затримали чоловіка, який шпигував на користь Росії. Його звинувачують у державній зраді.
  • Ще на початку повномасштабного вторгнення держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ, повідомили в українському МЗС. Москва зробила дзеркальні кроки у відповідь.
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