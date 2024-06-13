Вісім міністрів закордонних справ ЄС просять Борреля обмежити пересування російських дипломатів у блоці

Лист до очільника дипломатичної служби Євросоюзу підписали міністри з Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.

Вісім міністрів закордонних справ Європейського Союзу закликали заборонити російським дипломатам вільне пересування по блоку та обмежити їхнє перебування в країнах, де вони акредитовані.

Про це йдеться у їхньому листі до верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, пише Reuters.

Лист підписали міністри Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.

“Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенської зоні полегшує зловмисну діяльність”, ‒ йдеться в листі.

Міністри заявили, що розвідка, пропаганда “або навіть підготовка диверсій є основним робочим навантаженням для великої кількості російських “дипломатів” в ЄС”, і хоча видворення (низки, - ред.) зіграло важливу роль, загроза залишається”.

“Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування співробітників російських дипломатичних представництв і членів їхніх сімей лише на території держави їх акредитації”, - заявили вони.

“Така ініціатива значно звузить оперативний простір для російських агентів”, ‒ додали міністри.

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