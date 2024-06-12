Голова НАЗК очікує, що автозаповнення декларацій стартує в жовтні цього року

Голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик зазначає, що процес автозаповнення декларацій про доходи чиновників запустять у жовтні 2024 року, передає Інтерфакс-Україна.

Він прогнозує, що це суттєво полегшить роботу і тим, хто заповнює декларації, і тим, хто їх перевіряє.

"Наразі ми працюємо над процесом автозаповнення декларацій. Думаю, що в жовтні ми його вже запустимо, і кожен, хто подає декларації, зможе обрати опцію автозаповнення приблизно 70% рядків декларації", – розповів Павлущик на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні в середу.

"Думаю, що це добре для тих, хто подає декларації, і добре для нас, тому що ми не витрачатимемо багато часу і ресурсів на перевірку інформації, яка вже є в державі, і на виявлення помилок", – додав Павлущик.

Голова НАЗК також повідомив про необхідність розроблення нової антикорупційної програми на період 2026-2030 років.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції після повної перевірки майже 450 декларацій за 5 місяців виявило порушення на майже 555 мільйонів гривень. Серед порушень — недостовірні відомості, необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення.