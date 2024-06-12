Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
ГоловнаПолітика

Голова НАЗК очікує, що автозаповнення декларацій стартує в жовтні цього року

Кожен, хто подає декларації, зможе обрати опцію автозаповнення приблизно 70% рядків декларації.

Голова НАЗК очікує, що автозаповнення декларацій стартує в жовтні цього року
Віктор Павлущик
Фото: надано НАЗК

Голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик зазначає, що процес автозаповнення декларацій про доходи чиновників запустять у жовтні 2024 року, передає Інтерфакс-Україна.  

Він прогнозує, що це суттєво полегшить роботу і тим, хто заповнює декларації, і тим, хто їх перевіряє.

"Наразі ми працюємо над процесом автозаповнення декларацій. Думаю, що в жовтні ми його вже запустимо, і кожен, хто подає декларації, зможе обрати опцію автозаповнення приблизно 70% рядків декларації", – розповів Павлущик на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні в середу.

"Думаю, що це добре для тих, хто подає декларації, і добре для нас, тому що ми не витрачатимемо багато часу і ресурсів на перевірку інформації, яка вже є в державі, і на виявлення помилок", – додав Павлущик.

Голова НАЗК також повідомив про необхідність розроблення нової антикорупційної програми на період 2026-2030 років.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції після повної перевірки майже 450 декларацій за 5 місяців виявило порушення на майже 555 мільйонів гривень. Серед порушень — недостовірні відомості, необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies