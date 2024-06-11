Зеленський оприлюднив програму візиту до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, про що повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Глава держави візьме участь у конференції з відновлення України, яка "об'єднає уряди, десять з яких на рівні прем'єр-міністрів, а також компанії та організації". Основним пріоритетом, за словами Зеленського, будуть "термінові рішення для української енергетики в умовах російського повітряного терору".

Також Президент запланував зустріч із канцелером Німеччини Олафом Шольцем. З ним Зеленський має намір скоординувати позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та засідання НАТО у Вашингтоні. Політики говоритимуть про розбудову української системи ППО, спільне виробництво зброї та оборонну підтримку з боку ФРН.

Окрім того, Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Бербель Бас. Після цього глава держави завітає на військову базу, де проходять підготовку та навчання українські воїни.