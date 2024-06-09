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Зеленський анонсував нові домовленості із Німеччиною

Також триває підготовка двосторонньої безпекової угоди зі США.

Зеленський анонсував нові домовленості із Німеччиною
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Готуємо для України нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткових кроків підтримки", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що триває підготовка двосторонньої безпекової угоди між Україною і США.

"Зараз серед наших головних завдань – здобути для України більше підтримки саме з погляду стійкості нашого суспільства. Це стосується і енергетики, і відновлення після ударів, і всіх інших основ нормального життя", - зазначив Президент.

  • Днями стало відомо, що німецький уряд розглядає можливість передати Україні ще одну - четверту - систему ППО Patriot.
  • Франко-німецька збройова група KNDS, виробництва САУ Caesar - оголосила про відкриття в Україні своєї філії.
  • Щодо безпекової угоди зі США, то Київ розраховує її підписати перед Самітом миру.
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