Також триває підготовка двосторонньої безпекової угоди зі США.

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Готуємо для України нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткових кроків підтримки", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що триває підготовка двосторонньої безпекової угоди між Україною і США.

"Зараз серед наших головних завдань – здобути для України більше підтримки саме з погляду стійкості нашого суспільства. Це стосується і енергетики, і відновлення після ударів, і всіх інших основ нормального життя", - зазначив Президент.