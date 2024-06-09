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Повітряні сили пояснили, навіщо їм ракети-обманки при запусках Storm Shadow i Scalp

Для відволікальних маневрів використовують також безпілотні апарати і ракети протирадіолокаційні HARM.

Повітряні сили пояснили, навіщо їм ракети-обманки при запусках Storm Shadow i Scalp
Британська ракета Strom Shadow
Фото: defence-ua.com

Українські військові разом при запусках Storm Shadow i Scalp використовують ще й ракети-обманки.

Як розповів начальник авіації Командування Повітряних сил Сергій Голубцов в інтерв'ю "Радіо Свобода", такі ракети імітують польоти і  виснажують російську систему протиповітряної оброни та відволікають від справжніх ракет, які досягають цілей.

"Дуже показово це все можна побачити у Луганській, Донецькій областях, на території окупованого Криму і в межах Чорного моря. Всі бачать, що зараз там росіяни значно-значно здали свої позиції", - сказав Голубцов.

Він додав, що українці навчилися більш ефективно використовувати зброю від західних партнерів і обирають несподівані маршрути для росіян. 

Ефективність західних ракет дуже висока, відзначив начальник авіації, але бувають випадки, коли їх збиває ворожа ППО. 

"Тому чим більше ми будемо відволікаючих цілей надавати, тим більше шансів, що ці ракети дійдуть до цілі. Використовуємо і безпілотні апарати, і ракети HARM протирадіолокаційні, щоб змусити виключитися їхні засоби ППО, а також ракети-обманки MALD", - додав Голубцов.

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