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Із 1 вересня росіяни змінять навчальну програму у школах в окупованих районах Запорізької області

Окупанти додають воєнну складову.

Із 1 вересня росіяни змінять навчальну програму у школах в окупованих районах Запорізької області
Школа у Волновасі на Донеччині
Фото: EPA/UPG

Окупанти перебудовують навчання на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на воєнні потреби.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, українцям доводиться відвідувати школи, бо інакше батькам погрожують позбавленням батьківських прав. Зараз учням викладають предмети за російською програмою, яка поширює кремлівські наративи, а на уроки запрошують військових РФ, щоб популяризувати війну проти України.

Із 1 вересня навчальна програма на ТОТ регіону зазнає змін, зокрема, до неї додадуть воєнну складову, повідомив Федоров.

"На уроках замість безпеки життєдіяльності навчатимуть стройовій підготовці та тактиці ведення бою. В життя дітей на ТОТ з минулого повернулася «Зарніца» разом з нормами ГТО. Школярів змушуватимуть розвивати «наукові проєкти» пов’язані зі створенням та управлянням БпЛА", - розповів очільник ОВА.

Крім того, зміни торкнуть вишів. Так, кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби відкриють і при цивільних закладах вищої освіти. Там готуватимуть офіцерів для російської армії.

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