Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
ГоловнаСуспільствоЖиття

Польські протестувальники не заблокували рух вантажівок біля ПП "Шегині-Медика"

У пункті пропуску "Шегині-Медика" транспорт рухається в обох напрямках без затримок.

Польські протестувальники не заблокували рух вантажівок біля ПП "Шегині-Медика"
Фото ілюстративне
Фото: intex-press.by

Сьогодні, 9 червня, попри обіцянки, польські фермери не заблокували рух вантажівок біля пункту пропуску "Шегині-Медика".

Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Попередня інформація, яку ми мали, що сьогодні можуть розпочатися дії з блокування руху в напрямку пункту пропуску "Шегині", з польського боку – "Медика". Але, на щастя, ці дії не розпочалося, є нормальний рух для всіх категорій транспорту, з обох напрямків", – сказав Демченко.

ПРоте він попередив, що, зважаючи на те, що польські фермери анонсували блокування пункту пропуску, не можна виключати, що з часом це відбудеться. Проте детально про це прикордонники зможуть повідомити тоді, коли отримають інформацію від польських колег. 

"Хоча звісно, ми сподіваємося, що таких дій не буде", – додав речник.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies