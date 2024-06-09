Польські протестувальники не заблокували рух вантажівок біля ПП "Шегині-Медика"

У пункті пропуску "Шегині-Медика" транспорт рухається в обох напрямках без затримок.

Сьогодні, 9 червня, попри обіцянки, польські фермери не заблокували рух вантажівок біля пункту пропуску "Шегині-Медика".

Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Попередня інформація, яку ми мали, що сьогодні можуть розпочатися дії з блокування руху в напрямку пункту пропуску "Шегині", з польського боку – "Медика". Але, на щастя, ці дії не розпочалося, є нормальний рух для всіх категорій транспорту, з обох напрямків", – сказав Демченко.

ПРоте він попередив, що, зважаючи на те, що польські фермери анонсували блокування пункту пропуску, не можна виключати, що з часом це відбудеться. Проте детально про це прикордонники зможуть повідомити тоді, коли отримають інформацію від польських колег.

"Хоча звісно, ми сподіваємося, що таких дій не буде", – додав речник.