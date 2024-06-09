Польські протестувальники не заблокували рух вантажівок біля ПП "Шегині-Медика"

Сьогодні, 9 червня, попри обіцянки, польські фермери не заблокували рух вантажівок біля пункту пропуску "Шегині-Медика".
Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Попередня інформація, яку ми мали, що сьогодні можуть розпочатися дії з блокування руху в напрямку пункту пропуску "Шегині", з польського боку – "Медика". Але, на щастя, ці дії не розпочалося, є нормальний рух для всіх категорій транспорту, з обох напрямків", – сказав Демченко.
ПРоте він попередив, що, зважаючи на те, що польські фермери анонсували блокування пункту пропуску, не можна виключати, що з часом це відбудеться. Проте детально про це прикордонники зможуть повідомити тоді, коли отримають інформацію від польських колег.
"Хоча звісно, ми сподіваємося, що таких дій не буде", – додав речник.
- Раніше прикордонники попереджали про можливе блокування руху польськими фермерами в пункті пропуску "Шегині – Медика" від 10:00 9 червня і до кінця вересня.
- Перед цим, 7 червня, польські фермери припинили акцію протесту перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська", який заблокували 4 червня.