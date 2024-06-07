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Польські протестувальники розблокували ПП "Рава-Руська – Гребенне"

Інтенсивний рух на пункті пропуску розпочався о 01.00. 

Польські протестувальники розблокували ПП "Рава-Руська – Гребенне"
Рава-Руська – Гребенне
Фото: ДПСУ

Польські фермери припинили акцію протесту перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко, пише "Українська правда".

"Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі", – зазначив Демченко. 

Він додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України прослідувало близько 60 ваговозів.

У ДПСУ уточнили, що станом на 8.00 на виїзд з України оформлено 40 вантажних транспортних засобів.

Протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" 4 червня. Представники місцевих фермерських господарств вимагають зменшити ввезення зернових культур на територію Польщі з України.

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