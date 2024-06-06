Викрили шахрая-дизертира, який у перший день вторгнення втік на ТОТ

Його дружина заявила керівництву, що зрадник начебто у полоні і вимагала виплати.

ДПСУ викрила колишнього військовослужбовця 3 прикордонного загону у дезертирстві та шахрайстві. Він у перший денть вторгнення перебрався на окуповані території.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Схід» Держприкордонслужби спільно із працівниками ДБР за процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили колишнього військовослужбовця 3 прикордонного загону у дезертирстві та шахрайстві", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець 24 лютого 2022 року самовільно залишив місце несення служби у Старобільському районі Луганської області та виїхав на тимчасово окуповану територію. Згодом його дружина заявила керівництву військової частини про нібито перебування свого чоловіка у полоні і наполягала на нарахуванні всіх належних виплат грошового забезпечення.

За результатами документування оперативниками внутрішньої безпеки Держприкордонслужби було спростовано факт перебування військовослужбовця у полоні та доведено факт дезертирства.

"Вжито відповідних заходів щодо припинення нарахування виплат дружині військовослужбовця та подальшого блокування незаконно отриманих коштів на банківському рахунку", – прокоментували у прикордонній службі.

Слідчими Теруправління ДБР розташованого у м. Краматорську екс-військовослужбовцю повідомлено про підозру за ст.190 ККУ «Шахрайство», ст. 408 ККУ «Дезертирство», а його дружині за ст.190 ККУ «Шахрайство». Перевіряється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб.

У березні під час спроби потрапити до невизнаного Придністров’я затримали військового. Його підозрюють у роботі на ворога. Військовослужбовець отримав підозри у державній зраді та дезертирстві. Йому загрожує довічне ув’язнення.