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Під час спроби потрапити до невизнаного Придністров’я затримали військового. Його підозрюють у роботі на ворога

Військовослужбовець отримав підозри у державній зраді та дезертирстві. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Під час спроби потрапити до невизнаного Придністров’я затримали військового. Його підозрюють у роботі на ворога
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що запобігла втечі з України агента РФ, який, за інформацією спецслужби, збирав розвіддані про Сили оборони на східному фронті.

За даними спецслужби, після виконання ворожого завдання на Донеччині чоловік виїхав до Вінницької області, з якої намагався “евакуюватися” до невизнаного Придністров’я, що знаходиться на території Молдови. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти.

Зазначається, що затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який в середині “нульових” закінчив Московський державний університет і здобув диплом юриста.

За наявними даними, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського вишу та повернення в Україну він не здійснював розвідувальної активності на користь РФ.

Втім, ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ.

Після зарахування до військового з’єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі Бахмута.

Прибувши на прифронтову територію Донеччини, чоловік, за даними СБУ, почав “зливати” окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової. Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки РФ.

Як повідомляє СБУ, після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу. Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);⁠
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нещодавно у Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який виявився російським агентом. Зокрема, він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами.

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