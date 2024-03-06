Росія атакувала 13 областей за добу: вдарила БпЛА по місту Суми і стріляла по Миколаївській

У Київській вночі повітряна тривога тривала майже дві години. В області працювали сили ППО. За попередньою інформацією – влучань немає, жертви та постраждалі відсутні. Падіння уламків не зафіксовано, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 47 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Сумська, Есманська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.Уночі по місту Суми ворог завдав удару безпілотниками типу Shahed-136/131 (чотири БпЛА були збиті силами оборони Сумщини). В результаті падіння уламків пошкоджено окремі помешкання громадян в 11 багатоквартирних будинках та дитячий садок, пошкоджено близько 20 приватних автомобілів. Також внаслідок влучання БпЛА типу Shahed зруйновано одноповерхову будівлю медичного закладу (котельню). За медичною допомогою звернулося семеро людей, зокрема дитина. Госпіталізовано одну людину. Вчора протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 222 вибухи з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, кулеменів, АГС та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська громади. Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу з ракетних систем залпового вогню (десять вибухів) пошкоджено два приватні домоволодіння та газопровід, отримав поранення місцевий мешканець.

У Хмельницькій сьогодні вночі під час повітряної тривоги ППО збили шість безпілотників типу "Шахед". Унаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими декілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють. Загиблих та травмованих немає.

У Дніпропетровській за вчорашній день – п'ять ударів БпЛА і два артилерійські обстріли Нікопольського району. Окупанти цілили по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено приватне підприємство, дві оселі й стільки ж господарських споруд. Зачепило газогони, лінію електропередач, гараж, автопричеп, парник. У Криворізькому районі сили ППО збили ракету. Тричі від вечора загарбники атакували Нікопольський район. Пошкоджена лінія електропередач.Опівночі ППО збили над Дніпровським районом безпілотник. Без жертв.

У Луганській вогонь по звільнених селах на навколо них ворог не припиняє ані на день. Після нещодавнього артилерійського обстрілу Макіївки – ще один зруйнований будинок. У цьому населеному пункті ще залишаються люди. В районі Новоєгорівки росіяни активно залучали авіацію – по селу завдали удару. З артилерії та мінометів обстріляли Білогорівку. За добу противник здійснив 141 обстріл (556 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокорема Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка. Авіаудари по Кислівці, Митрофанівці. У Мартовому відбулася ворожа атака БпЛА, окупанти випустили сім безпілотників. Влучання у недіючу будівлю дитячого садочку, три – на відкритій території, один БпЛА збили сили ППО. Постраждалих немає. У Синельниковому зафіксовані удари на відкритій території. Інформації щодо потерпілих не надходила. У Першотравневому ворог здійснив обстріл будівлі закладу освіти – ліцею. Жертв та постраждалих немає. У Курилівці відбувся ворожий обстріл, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.

У Запорізькій 328 ударів по шести містах та селах області завдав ворог минулої доби.Ворог вгатив сімома авіаснарядами по Малинівці, Гуляйполю та Малій Токмачці, здійснили 21 обстріл із ракетних систем залпового вогню Малинівки, Малої Токмачки й Роботиного, а також атакував 59 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. 241 удар із артилерії прийшовся по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Левадного. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Черкаській вночі під час повітряної тривоги наші оборонці збили в небі над Звенигородським районом ворожий "шахед". Минулось без потерпілих. Руйнацій інфраструктури від падіння уламків немає.

У Донецькій під вогнем рашистів – десять населених пунктів: Гірник, Красногорівка, Новогродівка, Іллінка, Очеретино, Рай-Олександрівка, Червоне, Новомихайлівка, Никанорівка, Покровськ. Пошкоджено дев'ять житлових будинків, ЛЕП, шість будівель шахти, два цивільних автомобіля, адміністративна будівля, будівля ліцею, складське приміщення. На Донеччині за добу: один загиблий та один поранений.

У Чернігівській за добу – 15 обстрілів (70 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони із мінометів, артилерії, був випадок скидання боєприпасу із дрона. У прикордонному селі Новгород-Сіверської громади через мінометний обстріл пошкоджено житловий будинок, магазин. Про втрати серед місцевого населення чи інші пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Миколаївській вчора ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора ввечері ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Без постраждалих.

Уночі над Одеською областю сили ППО збили 18 "шахедів". Уламками дронів в Одеському районі пошкодило газогін та будинки у приватному секторі.

У Херсонській минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Садове, Чорнобаївку, Білозерку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Благовіщенське, Широку Балку, Токарівку, Інженерне, Львове та Херсон. Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру та територію парку. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в газопровід, пункт незламності та гаражне приміщення, а також територію аеропорту. Вчора зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Осколкові поранення отримав літній чоловік, який перебував у квартирі. Його госпіталізували. Ще одна жінка виявилася заблокованою у власному помешканні. Рятувальники визволили її і передали медикам. Також є руйнування будинків, квартир. Під обстрілами опинилася центральна частина міста. Через ворожі удари пошкоджено лінії електропередач та приватну автівку. Постраждав 52-річний чоловік. Потерпілого у стані середньої тяжкості "швидка" доставила до лікарні.