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Захисники збили вночі 38 із 42 "шахедів"

Також росіяни били керованими ракетами з С300. 

Цієї ночі Росія вчинила чергову повітряну атаку проти українців. Ворог бив п'ятьма зенітними ракетами з С300 зі території Донецької області та випустив 42 безпілотники типу Shahed із чотирьох напрямків – Чауда та Балаклава в Криму, а також російських Курської області та Приморсько-Ахтарська.

Захисники збили 38 безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Про це повідомили в Повітряних силах.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

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