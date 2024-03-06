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Заяву Макрона про "війська не в найближчому майбутньому" спростували

Єлисейський палац стверджує, що в інтерв'ю чеському виданню міститься помилка.

Заяву Макрона про "війська не в найближчому майбутньому" спростували
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон не говорив журналістам, що наразі не розглядає надсилання військ до України. Чеське ЗМІ Novinky, яке цитувало політика, припустилося помилки у публікації інтерв'ю.

Як стверджує "Європейська правда", міністерство закордонних справ Франції надало українському виданню розшифровку спілкування Макрона з чехами. Заяви президента про те, що "у найближчому майбутньому" французьких військ в Україні не буде, у тексті немає. Зникла вона і з публікації на сайті Novinky, хоча в архівованій копії присутня.

Французькі дипломати наполягають на тому, що Макрон не спростовував власні слова про західні війська в Україні і вважає їх "ретельно продуманими".

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