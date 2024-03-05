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СБУ про кібератаки РФ: Росія системно вчить хакерів, починаючи з університетів

За 2022-20223 роки Служба безпеки зафіксувала понад 9000 російських кібератак.

СБУ про кібератаки РФ: Росія системно вчить хакерів, починаючи з університетів
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Росія проводить систему роботу з підготовки хакерів. Кадри формує вже в університетах.

Про це повідомив керівник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв’ю "Forbes".

За словами Вітюка, українська спецслужба має документи, які свідчать, що в Росії національна система масштабування кіберагресії працює щонайменше з 2016 року. При цьому офіцери резерву розвідки та ФСБ навчають студентів кібернаступальних дисциплін у військових і технічних вишах.

"Студенти проводять науково-технічні роботи зі створення програмних засобів, вивчають архітектуру логістики, енергетики, водопостачання України та інших країн, пишуть курсові та магістерські роботи про це", – розповів керівник департаменту кібербезпеки.

Коли навчання завершується, спецслужби РФ відбирають кращих випускників на роботу у ГРУ і ФСБ або ж працюють на підряді під контролем. 

За словами Вітюка, інвестиції Росії в кібератаки сягають мільярдів рублів, причому ця сума продовжує зростати. Також росіяни намагаються поєднувати кінетичні, психологічні та кібероперації.

СБУ за 2022-20223 роки зафіксувала понад 9000 російських кібератак. Щоразу РФ масштабує і покращує якість нападів: з 1400 у 2021-му до 4500 у 2022-му і 2023-му. Мова йде лише про ті кібератаки, які відбиває СБУ.

  • Одна з останніх потужних ворожих кібератак була здійснена на "Київстар" торік у грудні. СБУ тоді відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".
  • У січні цього року під удар потрапив атака дата-центр «Парковий», клієнтами якого є десятки державних компаній. Через кібернапад частково не працювали сервіси державних компаній, як от «Нафтогаз», «Укрпошта» та «Укрзалізниця», а також система перетину кордону «Шлях».
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