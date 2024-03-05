СБУ про кібератаки РФ: Росія системно вчить хакерів, починаючи з університетів

Росія проводить систему роботу з підготовки хакерів. Кадри формує вже в університетах.

Про це повідомив керівник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв’ю "Forbes".

За словами Вітюка, українська спецслужба має документи, які свідчать, що в Росії національна система масштабування кіберагресії працює щонайменше з 2016 року. При цьому офіцери резерву розвідки та ФСБ навчають студентів кібернаступальних дисциплін у військових і технічних вишах.

"Студенти проводять науково-технічні роботи зі створення програмних засобів, вивчають архітектуру логістики, енергетики, водопостачання України та інших країн, пишуть курсові та магістерські роботи про це", – розповів керівник департаменту кібербезпеки.

Коли навчання завершується, спецслужби РФ відбирають кращих випускників на роботу у ГРУ і ФСБ або ж працюють на підряді під контролем.

За словами Вітюка, інвестиції Росії в кібератаки сягають мільярдів рублів, причому ця сума продовжує зростати. Також росіяни намагаються поєднувати кінетичні, психологічні та кібероперації.

СБУ за 2022-20223 роки зафіксувала понад 9000 російських кібератак. Щоразу РФ масштабує і покращує якість нападів: з 1400 у 2021-му до 4500 у 2022-му і 2023-му. Мова йде лише про ті кібератаки, які відбиває СБУ.