СБУ про кібератаки РФ: Росія системно вчить хакерів, починаючи з університетів

Росія проводить систему роботу з підготовки хакерів. Кадри формує вже в університетах.
Про це повідомив керівник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв’ю "Forbes".
За словами Вітюка, українська спецслужба має документи, які свідчать, що в Росії національна система масштабування кіберагресії працює щонайменше з 2016 року. При цьому офіцери резерву розвідки та ФСБ навчають студентів кібернаступальних дисциплін у військових і технічних вишах.
"Студенти проводять науково-технічні роботи зі створення програмних засобів, вивчають архітектуру логістики, енергетики, водопостачання України та інших країн, пишуть курсові та магістерські роботи про це", – розповів керівник департаменту кібербезпеки.
Коли навчання завершується, спецслужби РФ відбирають кращих випускників на роботу у ГРУ і ФСБ або ж працюють на підряді під контролем.
За словами Вітюка, інвестиції Росії в кібератаки сягають мільярдів рублів, причому ця сума продовжує зростати. Також росіяни намагаються поєднувати кінетичні, психологічні та кібероперації.
СБУ за 2022-20223 роки зафіксувала понад 9000 російських кібератак. Щоразу РФ масштабує і покращує якість нападів: з 1400 у 2021-му до 4500 у 2022-му і 2023-му. Мова йде лише про ті кібератаки, які відбиває СБУ.
- Одна з останніх потужних ворожих кібератак була здійснена на "Київстар" торік у грудні. СБУ тоді відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".
- У січні цього року під удар потрапив атака дата-центр «Парковий», клієнтами якого є десятки державних компаній. Через кібернапад частково не працювали сервіси державних компаній, як от «Нафтогаз», «Укрпошта» та «Укрзалізниця», а також система перетину кордону «Шлях».