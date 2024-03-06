На Харківщині правоохоронці викрили жінку, яка допомагала уникнути мобілізації

Правоохоронці підозрюють заступницю директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з медичних установ Харківської області в тому, що вона допомагала уникнути мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Без присутності хворого порушниця складала медичні документи щодо огляду чоловіка призовного віку та направила його на проходження МСЕК”, - йдеться у повідомленні.

Ці медичні документи в подальшому направлялись на розгляд комісії, де чоловіку без його присутності і огляду встановили другу групу інвалідності.

44-річній жінці повідомлено про підозру за ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 3 років обмеженням волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються та перевіряються інші аналогічні можливі факти щодо складання медичних документів на чоловіків призовного віку.