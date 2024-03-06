Сили спецоперацій знищили черговий ворожий РЛС "ЗООПАРК-1"

Тактична група ССО "Медоїд" знищила вже сім ворожих РЛС.

Під час ведення розвідки на Лиманському напрямку оператори розвідувальних БПАК тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО виявили ворожий РЛС 1Л219 “Зоопарк-1”.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ССО у Telegram.

"Оператори ССО певний час супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. Унаслідок вогневого ураження радіолокаційну станцію противника знищено вщент разом з екіпажом", — ідеться у повідомленні.

У Силах спецоперацій підкреслюють, що тактична група "Медоїд" знищила вже сім ворожих РЛС.