В окупованому Бердянську ліквідували одну з організаторок псевдовиборів

У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль однієї з організаторок псевдовиборів.Про це в Телеграмі повідомила начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, передає Укрінформ.

"Рашисти підтвердили попередню версію вибуху — у тимчасово окупованому Бердянську підірвали автівку пособниці окупантів, яка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу", — написала глава Бердянської МВА.

За інформацією Галіціної, йдеться про Олену Ільїну. За наявною інформацією, Ільїна займалась організацією "виборів" у Бердянську.

"Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні", — додає Галіціна.

Син Ільїної, Микита Самойленко, на початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в адміністрації окупантів.