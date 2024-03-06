«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

В окупованому Бердянську ліквідували одну з організаторок псевдовиборів

Зрадниця померла в лікарні.

В окупованому Бердянську ліквідували одну з організаторок псевдовиборів
Фото: скріншот

У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль однієї з організаторок псевдовиборів.Про це в Телеграмі повідомила начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, передає Укрінформ.

"Рашисти підтвердили попередню версію вибуху — у тимчасово окупованому Бердянську підірвали автівку пособниці окупантів, яка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу", — написала глава Бердянської МВА. 

За інформацією Галіціної, йдеться про Олену Ільїну. За наявною інформацією, Ільїна займалась організацією "виборів" у Бердянську.

"Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні", — додає Галіціна.

Син Ільїної, Микита Самойленко, на початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в адміністрації окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies