Також до обов’язків фігурантки входила незаконна паспортизація мешканців Херсона.

Служба безпеки України повідомила, що викрила ще одну ворожу поплічницю, яка співпрацювала з агресором у період окупації Херсона.

Після захоплення міста вона підтримала загарбників, а в червні 2022 року вступила до окупаційного «головного управління мвс по Херсонській області».

Там її призначили «інспектором відділу з питань громадянства». На цій «посаді» колаборантка оформлювала окупаційну документацію щодо примусової депортації українців.

Крім того, до обов’язків фігурантки входила незаконна паспортизація мешканців Херсона.

Після звільнення Херсона колаборантка залишилась у місті, але змінила місце проживання та переїхала на квартиру знайомих. Таким чином вона сподівалась «залягти на дно» та уникнути правосуддя.

Однак їй це не вдалося. Співробітники СБУ, зібравши достатньо доказів протиправної діяльності, встановили її місце перебування.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Минулого місяця СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.