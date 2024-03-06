ГУР: щонайменше 27 окупантів поранено під час ліквідації "Сергія Котова"

Під час знищення російського корабля "Сергій Котов" поранено щонайменше 27 окупантів.

Про таке повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля “сєрґєй котов” зазнали поранень різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Також у розвідці додали, що безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними складають 7 моряків.

Інформація уточнюється.

Що відомо про знищення "Сергія Котова"