ГУР: щонайменше 27 окупантів поранено під час ліквідації "Сергія Котова"

Під час знищення російського корабля "Сергій Котов" поранено щонайменше 27 окупантів.
Про таке повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля “сєрґєй котов” зазнали поранень різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.
Також у розвідці додали, що безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними складають 7 моряків.
Інформація уточнюється.
Що відомо про знищення "Сергія Котова"
- "Сергій Котов" – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій.
- У ніч на 5 березня російське судно "Сергій Котов" атакували українські безпілотники. У ГУР повідомили, що атаку провели їхні фахівці з Group 13, які застосували морські дрони Magura. Раніше цей катер уже атакували декілька разів, але потопити його не вдавалося.
- Вогневе ураження "котова" відбулося у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько $65 мільйонів.
- На борту затопленого патрульного катера Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" мав бути ще й гелікоптер.
- Згодом українська розвідка показала відео знищення російського патрульного корабля.
- Також у військово-морських силах підтвердили, що один із найновіших російських бойових катерів, який виконував завдання біля Керченської протоки, уже перебуває на дні. Загалом Чорноморський флот Росії мав чотири такі кораблі. Два з них вже не в строю.
- Потопили корабель унаслідок атаки вовчої зграї мінімум із семи дронів. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць – детальніше у матеріалі LB.ua.