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ГУР: щонайменше 27 окупантів поранено під час ліквідації "Сергія Котова"

Безповоротні втрати – семеро моряків.

ГУР: щонайменше 27 окупантів поранено під час ліквідації "Сергія Котова"
Корабель Сергій Котов
Фото: Міноборони рф

Під час знищення російського корабля "Сергій Котов" поранено щонайменше 27 окупантів.

Про таке повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля “сєрґєй котов” зазнали поранень різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Також у розвідці додали, що безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними складають 7 моряків.

Інформація уточнюється.

Що відомо про знищення "Сергія Котова"

  • "Сергій Котов" – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій.
  • У ніч на 5 березня російське судно "Сергій Котов" атакували українські безпілотники. У ГУР повідомили, що атаку провели їхні фахівці з Group 13, які застосували морські дрони Magura. Раніше цей катер уже атакували декілька разів, але потопити його не вдавалося.
  • Вогневе ураження "котова" відбулося у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько $65 мільйонів.
  • На борту затопленого патрульного катера Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" мав бути ще й гелікоптер.
  • Згодом українська розвідка показала відео знищення російського патрульного корабля.
  • Також у військово-морських силах підтвердили, що один із найновіших російських бойових катерів, який виконував завдання біля Керченської протоки, уже перебуває на дні. Загалом Чорноморський флот Росії мав чотири такі кораблі. Два з них вже не в строю.
  • Потопили корабель унаслідок атаки вовчої зграї мінімум із семи дронів. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць – детальніше у матеріалі LB.ua.
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