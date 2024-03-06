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Коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївщині посадили на 8 років

Він передавав точні координати позицій ЗСУ російським спецслужбам.

Коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївщині посадили на 8 років
Зрадник у Миколаєві здавав позиції ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора

Житель Миколаєва проведе за ґратами 8 років за те, що "зливав" російській армії точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні. 

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"Прокурори у суді довели, що засуджений через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами, передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні", – йдеться у повідомленні. 

Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.  

Зрадник у Миколаєві здавав ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора
Зрадник у Миколаєві здавав ЗСУ
Зрадник у Миколаєві здавав ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора
Зрадник у Миколаєві здавав ЗСУ
Зрадник у Миколаєві здавав ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора
Зрадник у Миколаєві здавав ЗСУ

 До набрання вироку законної сили зрадник перебуватиме під вартою.

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