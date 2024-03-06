Житель Миколаєва проведе за ґратами 8 років за те, що "зливав" російській армії точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"Прокурори у суді довели, що засуджений через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами, передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні", – йдеться у повідомленні.

Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Фото: Офіс генпрокурора Зрадник у Миколаєві здавав ЗСУ

Фото: Офіс генпрокурора Зрадник у Миколаєві здавав ЗСУ

Фото: Офіс генпрокурора Зрадник у Миколаєві здавав ЗСУ

До набрання вироку законної сили зрадник перебуватиме під вартою.