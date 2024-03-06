Житель Миколаєва проведе за ґратами 8 років за те, що "зливав" російській армії точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора.
"Прокурори у суді довели, що засуджений через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами, передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні", – йдеться у повідомленні.
Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.
До набрання вироку законної сили зрадник перебуватиме під вартою.
- Зрадник, який навів російські С-300 на багатоповерхівку у Запоріжжі, отримав 15 років тюрми. За його «наведенням» 18 жовтня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по багатоквартирному будинку у центрі міста. Тоді загинуло 5 людей, ще 5 отримали важкі поранення.
- Також п’ятеро бойовиків-зрадників отримали по 15 років в’язниці. Всі засуджені є уродженцями України і добровільно перейшли на бік ворога.
- Завгоспу лікарні, який здавав українські оборонні позиції і коригував вогонь, "світить" довічне. Зрадник, який обрав собі псевдо "Лексус", встиг здійснити понад 30 злочинів.