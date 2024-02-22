​П’ятеро бойовиків-зрадників отримали по 15 років в’язниці

Всі засуджені є уродженцями України і добровільно перейшли на бік ворога.

Реальні терміни ув’язнення, по 15 років, отримали п’ятеро зрадників, які перейшли на бік ворога і воювали проти України на східному фронті.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Трьох зловмисників взяли у полон під час запеклих боїв під Авдіївкою у вересні 2023 року. Тоді українські захисники не тільки затримали фігурантів, але й відбили понад 10 атак російських військ.

Ще двох полонили у ході боєзіткнень поблизу Мар’їнки на Донеччині.

"Серед засуджених – уродженець тимчасово окупованої Макіївки. На початку повномасштабного вторгнення рф чоловік добровільно "мобілізувався" до штурмового батальйону «Сомалі», який підпорядковується Південному військовому округу рф. Там його призначили снайпером і перекинули на передову в районах Бахмута і Волновахи", – йдеться у повідомленні СБУ.

Ще одним засудженим є мешканець Криму. У квітні 2023 року він приєднався до штурмової роти "Ірбіс-Z" російської приватної військової компанії "Редут".

У лавах окупаційного угруповання зрадник облаштовував фортифікаційні споруди загарбників та обстрілював позиції ЗСУ на Донецькому напрямку.

"Крім того тюремні строки отримали ще троє бойовиків, які воювали у складі 114-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора та 114-го батальйону так званої "народної міліції днр". Після проходження навчання на полігоні одного з них призначили оператором-навідником БМП-1", – зазначили в СБУ.

Як йдеться у повідомленні, він із ворожої бронетехніки обстрілював житлові будинки мешканців Маріуполя та штурмував позиції ЗСУ в районі Сєвєродонецька, а потім прибув під Авдіївку.

На підставі зібраних доказів суд визнав усіх п’ятьох бойовиків винними за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Суд призначив їм по 15 років тюрми.