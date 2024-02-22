Росіяни прагнуть здобути успіхи на Авдіївському напрямку до їхніх "червоних дат" в календарі, – речник ОСУВ "Таврія"

Російські військов прагнуть здобути певні успіхи на Авдіївському напрямку до дат, пов’язаних з 23 та 24 лютого. Ворог отримав підсилення на цьому напрямку, а також здійснив перегрупування.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Зараз основні події на нашій операційній зоні відбуваються на Авдіївському напрямку і конкретно на Донеччині. Бо на Авдіївці ворог провів перегрупування і включає деякі нові підрозділи на підсилення. З нашого боку також є підсилення", – зазначив Лиховій.

За словами речника, біля сіл Степове, Ласточкіне, Сєверне, Первомайське і Невельське Сили оборони відбили 19 атак. Ймовірно, ворог хоче здобути певні успіхи, можливо, "до їхніх "червоних дат" в календарі, пов’язаних з 23 лютого і трагічної для всіх нас датою 24 лютого. Вони там розвивають активність", – додає Лиховій.