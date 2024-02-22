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Росіяни прагнуть здобути успіхи на Авдіївському напрямку до їхніх "червоних дат" в календарі, – речник ОСУВ "Таврія"

Ворог перегрупувався і використовує нові підрозділи для підсилення.

Росіяни прагнуть здобути успіхи на Авдіївському напрямку до їхніх "червоних дат" в календарі, – речник ОСУВ "Таврія"
Авдіївський напрямок. Прикордонники разом з воїнами Сил безпеки й оборони захищають заздалегідь підготовлені позиції
Фото: Держприкордонслужба

Російські військов прагнуть здобути певні успіхи на Авдіївському напрямку до дат, пов’язаних з 23 та 24 лютого. Ворог отримав підсилення на цьому напрямку, а також здійснив перегрупування.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Зараз основні події на нашій операційній зоні відбуваються на Авдіївському напрямку і конкретно на Донеччині. Бо на Авдіївці ворог провів перегрупування і включає деякі нові підрозділи на підсилення. З нашого боку також є підсилення", – зазначив Лиховій. 

За словами речника, біля сіл Степове, Ласточкіне, Сєверне, Первомайське і Невельське Сили оборони відбили 19 атак. Ймовірно, ворог хоче здобути певні успіхи, можливо, "до їхніх "червоних дат" в календарі, пов’язаних з 23 лютого і трагічної для всіх нас датою 24 лютого. Вони там розвивають активність", – додає Лиховій.

  • Згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська залишили Авдіївку та перейшли до оборони на більш вигідних рубежах.
  • Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході міста.
  • Президент Зеленський прокоментував рішення Сирського щодо відходу українських військових з позицій в Авдіївці. Він вважає, що це професійне рішення, метою якого є зберегти життя українців.
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