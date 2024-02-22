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СБУ підтвердила затримання колишнього голови обласної ВЛК, в якого знайшли мільйон доларів

Він разом з чинними працівниками ВЛК і медичних установ допомагав ухилитися від служби. 

СБУ підтвердила затримання колишнього голови обласної ВЛК, в якого знайшли мільйон доларів
Фото: СБУ

СБУ затримала колишнього голову обласної військово-лікарської комісії та вилучила в нього майже мільйон доларів. 

СБУ повідомила, що ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Колишній голова ВЛК за хабарі обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.

"Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ", – повідомили правоохоронці. 

Під час обшуків у затриманого виявили майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того, вилучили також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.  Затримали його після отримання нового хабаря. 

Наразі йому повідомили про підозру:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. 

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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