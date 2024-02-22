На Львівщині судитимуть двох експрацівників ТЦК у справі про катування та незаконне утримання громадян

Одному з них інкримінують незаконне позбавлення волі людини і катування, а іншому – бездіяльність військової влади.

Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх військовослужбовців Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Одному з них інкримінують незаконне позбавлення волі людини і катування (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 127 КК України), а іншому – бездіяльність військової влади (4 ст. 426 КК України).

Слідство встановило, що обвинувачені у вересні 2023 року упродовж кількох днів незаконно утримували чотирьох військовозобов’язаних, яких намагались змусити пройти військово-лікарську комісію та мобілізуватись до Збройних Сил України. Вони зачинили чоловіків у кімнаті, погрожували, залякували і били.

Встановлено, що цих чоловіків напередодні затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею. Їх доставили до приміщення військкомату для взяття на військовий облік. Факт потенційної втечі з України у час війни викликав агресію у військових.

Наразі обвинувачені перебувають під нічним домашнім арештом.

Згодом НАЗК виявило у самбірського військкома чимало нерухомості, яку неможливо придбати на офіційні доходи. Різниця між витратами і доходами становить понад 4,4 млн грн.