Міносвіти затвердило календарний план національного мультипредметного тесту у 2024 році

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) і додаткових сесій (11-19 липня).

Крім того, передбачено два періоди реєстрації осіб, які хочуть узяти участь у НМТ, - основний і додатковий. Так, основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 14 березня до 11 квітня включно.

"До 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в додатковий період (10-15 травня) матимуть можливість зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

Далі, з 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

"Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування з 8 липня. З міркувань безпеки ми не публікуватимемо інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека і їхня, і організаторів НМТ", - додали в УЦОЯО.

Згідно з повідомленням, інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій - до 26 липня.

НМТ 2024 року передбачатиме три обов'язкових предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) та один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія).

25 січня Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних тестів основного та додаткового блоків НМТ-2024 і схеми нарахування балів за виконання завдань.