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В Англії учням заборонять користуватися мобільними телефонами у школах

У регіоні 97% дітей вже до 12 років мають власний смартфон.

В Англії учням заборонять користуватися мобільними телефонами у школах
Фото: Global Office

В Англії учням заборонять користуватися мобільними телефонами під час навчального дня, зокрема перерв.

Про це йдеться на сайті міністерства освіти Великої Британії.

В уряді зазначили, що багато шкіл у всій країні вже забороняють смартфони й досягнули чудових результатів.

Школи отримають відповідні вказівки й зможуть самостійно обирати власні правила щодо поведінки із пристроями – наприклад, повну заборону телефонів у шкільних приміщеннях, здачу телефонів після прибуття до школи або ж зберігання телефонів у шафках.

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Відповідно до урядових даних, в Англії 97% дітей вже до 12 років мають власний мобільний телефон. “Використання мобільних телефонів у школах може призвести до залякування в Інтернеті, відволікання у класі, через що втрачається час на навчання”, − пояснили у міністерстві.

  • Торік ЮНЕСКО закликало заборонити використання смартфонів у школах, пов’язуючи їх зі зниженням успішності в навчанні та тим, що надмірний час перед екраном негативно впливає на здоров’я дітей.
  • У Китаї дітям до 18 років хочуть обмежити використання смартфонів максимум двома годинами на день. Адміністрація кіберпростору КНР пропонує, аби постачальники телефоні забезпечили програми, які б забороняли цим користувачам доступ до Інтернету на мобільних пристроях з 22:00 до 6 години ранку.
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