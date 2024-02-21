В Англії учням заборонять користуватися мобільними телефонами у школах

У регіоні 97% дітей вже до 12 років мають власний смартфон.

В Англії учням заборонять користуватися мобільними телефонами під час навчального дня, зокрема перерв.

Про це йдеться на сайті міністерства освіти Великої Британії.

В уряді зазначили, що багато шкіл у всій країні вже забороняють смартфони й досягнули чудових результатів.

Школи отримають відповідні вказівки й зможуть самостійно обирати власні правила щодо поведінки із пристроями – наприклад, повну заборону телефонів у шкільних приміщеннях, здачу телефонів після прибуття до школи або ж зберігання телефонів у шафках.

Відповідно до урядових даних, в Англії 97% дітей вже до 12 років мають власний мобільний телефон. “Використання мобільних телефонів у школах може призвести до залякування в Інтернеті, відволікання у класі, через що втрачається час на навчання”, − пояснили у міністерстві.