У Китаї дітям до 18 років хочуть обмежити використання смартфонів максимум двома годинами на день, що призвело до падіння акцій технологічних компаній.

З такою ініціативою виступив Адміністрація кіберпростору КНР, пише Reuters.

Регулятор хоче, щоб постачальники інтелектуальних пристроїв запровадили так звані програми другорядного режиму, які б забороняли користувачам віком до 18 років доступ до Інтернету на мобільних пристроях з 22:00 до 6 години ранку.

Провайдери також повинні будуть встановити часові обмеження відповідно до запропонованих реформ. Користувачам віком від 16 до 18 років буде дозволено дві години на день, дітям віком від 8 до 16 років – одну годину, а дітям до восьми років – лише вісім хвилин.

Водночас постачальники послуг повинні дозволити батькам відмовитися від часових обмежень для своїх дітей.

“Акції китайських технологічних компаній здебільшого впали в другій половині дня в Гонконзі після того, як Адміністрація опублікувала проєкт своїх інструкцій, які, за його словами, є відкритими для відгуків громадськості до 2 вересня”, − зазначає видання.

В останні роки владу Китаю все більше турбують показники короткозорості та інтернет-залежності серед молоді. У 2021 році уряд запровадив комендантську годину для гравців у відеоігри молодших за 18 років. Це завдало величезного удару по таких ігрових гігантах, як Tencent.

Платформи для обміну відео, такі як Bilibili, Kuaishou та ByteDance, з 2019 року пропонують “підліткові режими”, які обмежують доступ користувачів до контенту та тривалість використання. Додаток ByteDance, схожий на TikTok, Douyin забороняє підліткам використовувати його понад 40 хвилин.

Нагадаємо, китайські державні телекомунікаційні компанії розробляють підводну оптоволоконну інтернет-мережу вартістю $500 мільйонів, яка поєднає Азію, Близький Схід та Європу.