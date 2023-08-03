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Ізраїль продасть Фінляндії протиракетну систему “Праща Давида”

Сума угоди становить близько 316 млн євро.

Ізраїль продасть Фінляндії протиракетну систему “Праща Давида”
Фото: Міноборони Ізраїля

США дозволили Ізраїлю продати Фінляндії систему протиракетної оборони David’s Sling (“Праща Давида”).

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Фінляндія оголосила про бажання придбати систему наступного дня після приєднання до НАТО, але для цього треба було схвалення США, які спільно із Ізраїлем  розробили систему. 

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Сума угоди становить близько 316 млн євро (345 млн доларів).

Зазначається, що “Праща Давіда”, вироблена Rafael Advanced Defence Systems, здатна перехоплювати ракети на відстані 40-300 кілометрів (25-185 миль).

“Праща Давида” діє в Ізраїлі з 2017 року.Вона становить середній рівень ізраїльської багаторівневої протиракетної оборони, яка також включала “Залізний купол” малої дальності та найвищий рівень “Стріла 2” та “Стріла 3”. 

Це перший випадок продажу цієї системи за межі Ізраїля.

Як раніше повідомлялось, німецькі законодавці виділили 560 млн євро авансових платежів для закупівлі ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow-3. Загальна сума контракту складає майже 4 млрд євро.

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