Україна вже в цьому році має відкрити переговори про членство в ЄС, і вона буде до цього готова, – Зеленський

Цього року Україна має відкрити переговори про членство в ЄС. І Україна буде до цього готова, запевнив президент Володимир Зеленський на зустрічі з українськими послами.

Щодо цього є завдання і для уряду, і для парламенту. Мають бути ухвалені всі відповідні закони, які є частиною пакету для відкриття переговорів щодо нашого майбутнього членства в ЄС.

"Це питання національної безпеки. Завдання всім, хто працює в столицях країн та інституціях Євросоюзу – це максимальна консолідація Європи заради спільної безпеки та заради спільного розвитку. Наприкінці року рішення про початок переговорів щодо вступу нашої держави має бути схвалено Європейською Радою, і жодної альтернативи цього немає", – наголосив він.

Зеленський вважає, що Україні вдалось змінити філософію відносин з Альянсом.

"Нарешті говориться, коли має бути запрошення для України в НАТО. Ми прибрали табу на такі розмови, це важливо. Є усвідомлення, що Україна буде в НАТО, і це лише питання часу. Вже працює новий інструмент Рада Україна-НАТО, причому саме як інструмент інтеграції. Потрібно працювати для консолідації всіх столиць Альянсу навколо пріоритетів спільної безпеки. Саме в Україні здобувається безпека для нашого континенту та для міжнародного порядку, що засноване на правилах і заслуговує на політичне і на юридичне визнання усіма нашими союзниками. Завдання послів решті країн світу спростовувати щоденно російську дезінформацію, що ніби та перспектива членства України в НАТО була практичною і привела цією практикою до війни", – зазначив він.

Наступне – питання безпекових гарантій для України на шляху до НАТО.

"За другу половину цього року пакет безпекових гарантій для нашої держави стане цілком конкретним. До спільної декларації з групою семи приєдналися на сьогодні ще 12 країн-партнерів. Ми починаємо роботу з напрацювання двосторонніх угод. Першою державою, з якою ми почнемо працювати – це Сполучені Штати", – додав він.

Нагадаємо, 17 липня президент України провів переговори з президентом Євроради Шарлем Мішелем щодо старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Раніше Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола висловила побажання, щоб Європейський Союз у середині грудня 2023 року розпочав серйозні переговори щодо заявки України на членство в ЄС. А очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна стрімко рухається до членства в Євросоюзі.

Станом на червень Україна, на думку ЄС, виконала дві з семи вимог для початку переговорів про вступ.