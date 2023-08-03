США частково евакуюють посольство в Нігері, де владу захопили військові

США проведуть часткову евакуацію персоналу з посольства у Нігері на тлі військового перевороту. Наказ евакуюватися отримав "ненадзвичайний" персонал, цитує заяву речника Держдепартаменту Метью Міллера The Guardian.

Водночас посольство залишатиметься відкритим, а американська дипломатична місія працюватиме. Оголошення було зроблено, коли самопроголошений новий лідер Нігеру заявив, що нова "влада" не дасть скинутому президенту Мохамеду Базумі повернутися на посаду, попри тиск з боку сусідніх країн.

"Враховуючи поточні події в Нігері та з великої обережності, Державний департамент видає наказ про тимчасовий виїзд ненадзвичайного урядового персоналу та членів їхніх сімей з американського посольства в Ніамеї", – сказав Міллер.

Він додав, що США залишаються представленими дипломатично на найвищому рівні, а посольство буде відкритим для надання обмежених екстрених послуг громадянам США.

Учора держсекретар Ентоні Блінкен говорив зі скинутим військовими президентом Нігеру Мохамедом Базумою і запевним його у відданості відновленню демократично обраної влади.

Нігер є одним із ключових союзників Заходу в боротьбі з ісламістськими повстанцями в регіоні. Лідери західних країн засудили переворот та побоюються, що він сприятиме успіхам повстанців у захопленні позицій.

Нагадаємо, що минулого тижня військові Нігера заявили про повалення влади президента Мохамеда Базума. Озброєнні солдати заблокували президентський палац в столиці Ніамеї та затримали президента. Участь у затриманні, серед інших силовиків, брали й охоронці Базуми. Полковник Амаду Абдрамане зачитав звернення, в якому сказав, що сили безпеки і оборони вирішили "покласти край режиму, відомому погіршенням безпекової ситуації та поганим управлінням". Він застеріг іноземні країни від втручання, а також сказав, що всі кордони країни закриті, а робота установ призупинена.

Країни Західної Африки впровадили проти Нігеру санкції, а ЄС і США відмовилися визнавати владу путчистів. Євросоюз оголосив про припинення фінансової підтримки країни. Із засудженням військового перевороту виступила і Україна.

Хунта Нігера тим часом заявила, що Франція нібито планує завдати по країні ударів, аби звільнити Базуму. Вони стверджують, що будь-яке іноземне втручання призведе до кровопролиття.