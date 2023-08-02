Російські атаки на зернову інфраструктуру України спрямовані проти багатьох країн світу, - Держдепартамент

Лише після припинення Чорноморської зернової ініціативи внаслідок російських ударів було знищено 180 тис. тонн зерна.

США вважають атаки Росії на інфраструктуру збереження й транспортування зерна в Україні як спрямовані проти багатьох країн.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

“Ми бачили, як президент Путін минулого тижня – і це було явним пропагандистським кроком – оголосив, що він відправить десь 25-50 тисяч тонн зерна до африканських країн”, - розповів Міллер.

Він наголосив, що лише після припинення Чорноморської зернової ініціативи внаслідок російських ударів було знищено 180 тис. тонн зерна. Зокрема, 40 тис. тонн зерна були знищені лише за останні 24 години.

Російські атаки, підкреслив представник Держдепартаменту, завдають шкоди зокрема тим країнам, котрі розвиваються і чиє виживання залежить від експорту зерна.

Нагадаємо, Катар виділяє 100 млн доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні і 20 млн доларів для забезпечення африканських країн продовольством.