Головне за день. Середа, 2 серпня

33 бойових зіткнення на сході, наслідки нічної атаки "шахедів", наступальні дії Сил оборони, підготовка до зустрічі в Саудівській Аравії. Яким запам’ятається 525-й день повномасштабної війни.

Під час нічної повітряної атаки Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, опублікувавши фото наслідків.

"За цими фотографіями – життя сотень мільйонів людей. В Україні, в Європі, в Африці. Дорослих і маленьких, бідних і багатих, тих хто на боці цивілізації і тих, хто, на жаль, досі підтримує росіян. На фотографіях зруйнована інфраструктура портів Дунайського кластеру. Сьогодні вночі Росія атакувала їх іранськими дронами. Це самі ті порти, які сьогодні стали основою глобальної продовольчої безпеки", - написав він.

Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства - ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.

"Світ має чинити опір. Атаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше. Кожна установка – збережене життя. Швидкість та рішучість – це доля сильних", - наголосив міністр.

Офіс генерального прокурора має підтверджені дані щодо 10 749 загиблих цивільних осіб і 15 599 поранених із початку повномасштабної війни з РФ.

Про це поінформував керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Бєлоусов.

«Із цієї кількості 499 загиблих – це діти, 1 тис. 90 дітей поранені. Розуміємо, що ці цифри – просто вершина айсбергу. Коли деокупуємо наші території, то цифри зростуть в рази, а можливо, в десятки разів. Думаю, що в одному Маріуполі будуть десятки тисяч загиблих», - сказав він. За його словами, завжди буде певна кількість безвісти зниклих людей.

Бєлоусов поінформував, що завдяки партнерам України система ідентифікації поліпшилася в рази.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на фронті упродовж доби відбулись 33 бойові зіткнення.

Росія завдала п'ятьох ракетних і 86 авіаударів по Україні та здійснила 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один - по зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, два пункти управління, район зосередження озброєння та військової техніки і особового складу ворога, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 серпня – в нашій новині.

Участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо формули миру для України візьмуть представники майже 40 держав. Це – радники лідерів країн та представники міністерств закордонних справ, повідомив президент Володимир Зеленський на нараді з українськими послами.

Він зазначив, що українські гуманітарні впливи, роль та традиції в міжнародних відносинах здатні допомогти і з поверненням українських дітей, які були депортовані в Росію, і з поверненням наших полонених бійців та і цивільних. Для цього працюють на національному рівні та з закордонними партнерами.

"Особливо важлива робота з країнами глобального півдня, якими Росія намагається постійно маніпулювати, у держави-агресора не має бути навіть можливості створити видимість, нібито якась значна частина світу підтримує агресора і підтримує російський терор. Цього тижня відбудеться зустріч радників лідерів держав та представників МЗС Джиді", – зазначив зокрема президент.

Подробиці – в новині.

Платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція Lobby X запустила сайт із вакансіями до Збройних сил України, де можна самостійно обрати підрозділ і посаду для несення служби. Для цього достатньо надіслати резюме на бажану вакансію.

Механізм військового рекрутингу працює як для цивільних, що хочуть мобілізуватися, так і для чинних військовослужбовців, які можуть знайти посаду, більш релевантну їхньому досвіду та навичкам.

На сайті представлені вакансії різного профілю: від бойових і медичних до IT. Сучасні підрозділи потребують відеографів, піарників, бізнес-аналітиків, UI/UX-дизайнерів, HR-менеджерів, IT-розробників, водіїв цивільного та військового транспорту, саперів, розвідників, снайперів, лікарів та інших спеціалістів.

Докладніше – в новині.

1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

Раніше, 26 липня Рабіновичу було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Відповідний запит про міжнародну правову допомогу було скеровано до Ізраїлю.

У ДБР зазначили, що депутат поширював серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!