На Третьому саміті леді та джентльменів розглянуть тему ментального здоровʼя, - Зеленська

Третій саміт леді та джентльменів, який відбудеться цьогоріч у вересні, стосуватиметься теми ментального здоровʼя.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

За її словами, війна народжує "кризи, страхи, відвертість, соціальні фобії, суспільні фобії, тривожність", однак і крім війни у світі є "багато проблем для людей".

"Це відновлення після важкої кризи пандемічної, це природні катаклізми, як, наприклад, землетруси в Туреччині та Сирії, стрімкі кліматичні зміни. Ось про це постійне відчуття такого тривожного розладу, будемо говорити на Третьому саміті знову з залученням експертів та викладами думок", - зазначила Зеленська.

Вона також анонсувала проведення міжнародної зустрічі міністрів охорони здоров'я, що стане початком програми медичного партнерства.

"Це та програма, яка поєднає конкретні заклади охорони здоров'я в Україні з подібними закладами, великими закладами в світі. І тут може сфокусувати міжнародну підтримку нашим медичним закладам, які мають потенціал зростати та бути моделлю для трансформації", - сказала перша леді.

За словами Зеленської, українському МОЗ допомагають налагодити контакти іноземними закладами посольства в Польщі, Латвії, Північній Македонії, Ірландії, Італії, Німеччині, Нідерландах, Словаччині, Швеції, Швейцарії, Канаді. "Тому чекаємо на такий контакт також у Великій Британії, Данії, Австрії, Японії, Південній Кореї, Сполучених Штатах і Іспанії. Це дуже важливо, ми хочемо, щоб цей захід став потужним початком для міжнародної роботи", - додала перша леді.

Нагадаємо, у серпні 2021 року в Києві у Соборі Святої Софії стартував Саміт перших леді і джентльменів, ініціатором якого виступила Олена Зеленська. Темою саміту стала "М'яка сила в новій реальності", а учасниками були гості з понад 20 держав.

Торік у липні відбувся Другий саміт перших леді та джентльменів. Тоді звернули увагу на психологічний аспект війни, а також людський капітал.