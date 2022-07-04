Другий саміт перших леді та джентльменів відбудеться 23 липня в Києві, - Зеленська

23 липня в Києві відбудеться Другий саміт перших леді та джентльменів.

Про це повідомила дружина президента України Олена Зеленська, передає "Інтерфакс-Україна".

Перша леді зазначила, що будь-які дискусії щодо відновлення країни не мають сенсу, якщо вони не ставлять за основу відновлення людей.

"Це не тільки про будівництво. Будинки без людей – ніщо", - наголосила Зеленська, виступаючи через відеозв'язок на конференції з відновлення України в Лугано.

Вона анонсувала проведення 23 липня Другого саміту перших леді та джентльменів і повідомила, що центральною фігурою саміту стане людина, людський капітал.

"Думаю, ця розмова буде корисною усьому світу, оскільки війна в Україні вплинула на людей не лише в моїй країні", - додала перша леді України.

Зеленська наголосила також на важливості надання психологічної допомоги постраждалим від війни.

"Іще один аспект – психологічний. Тривожність та надтривожність відчувають 60% українців. За моєю ініціативою держава запустила Національну програму психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки, щоб системно подолати наслідки війни", - зазначила вона.

Перша леді також відзначила Ізраїль як країну, яка є найкращим прикладом того, як жити та працювати в умовах постійних загроз.

Нагадаємо, уперше Саміт перших леді та джентльменів провели в Києві в серпні минулого року.