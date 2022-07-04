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Шуляк пропонує створити міжпарламентську платформу для прозорих правил відбудови України

Взаємодія на рівні груп депутатів із країн-партнерів дозволить побудувати справедливі та довірливі стосунки з усіма учасниками процесу відбудови, вважає депутатка.

Шуляк пропонує створити міжпарламентську платформу для прозорих правил відбудови України
Фото: sluga-narodu.com

До процесу відновлення постраждалих українських міст за прозорими та чесними правилами повинна долучитись міжпарламентська група, що складатиметься з українських та іноземних парламентарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час виступу на Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано.

"Партія "Слуга народу" ініціює створення міжпарламентської платформи, для забезпечення нагляду за прозорим процесом відбудови українських міст. Взаємодія на рівні груп депутатів із країн-партнерів дозволить побудувати справедливі та довірливі стосунки з усіма учасниками процесу відбудови - донорами відновлення, українською державою та громадянським суспільством. Саме законотворці мають сформувати єдині зрозумілі правила такої взаємодії. Український парламент та уряд зобов’язані гарантувати ефективне та прозоре використання всієї міжнародної допомоги з відбудови. І нова міжпарламентська платформа може стати інструментом забезпечення цих гарантій", - заявила Шуляк.

За її словами, українська сторона забезпечить єдину політику для всіх донорів - країн, альянсів та приватних компаній, які будуть працювати над відбудовою України.

Також нардеп розповіла про законодавчі ініціативи Верховної ради, які покликані забезпечити системний підхід до відновлення міст, постраждалих унаслідок війни росії проти України. Йдеться про закони та законопроєкти про комплексний план відновлення областей (закон № 7282), переведення фокуса на цивільну безпеку в містобудуванні (законопроєкт № 7398), будівництво нового енергоефективного житла (законопроєкт № 6485).

Нагадаємо, дводенна конференція з питань відновлення України стартувала сьогодні, 4 липня, у місті Лугано (Швейцарія).

Участь у заході беруть високопосадовці та представники понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій. На конференції Україна представляє національний погляд на відбудову.

За словами президента Володимира Зеленського, відбудова України - найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу.

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