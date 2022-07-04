Фонд Порошенка закупив партію нових бронемашин італійського виробництва для десантників

Партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Про це повідомив Петро Порошенко. За його словами, це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам.
«Сьогодні дуже крутий день. Задля цього варто було битися майже три місяці і зробити неймовірне, бо всі казали, що ми не отримаємо експортну ліцензію на бойову техніку. Це перший прецедент, коли волонтерським коштом купується бойова техніка для українських десантників», – пояснює Порошенко.
«Я хочу подякувати італійському уряду, з яким ми співпрацювали, і нашому посольству в Італії. І нашому Міністерству оборони, Генеральному штабу, який видавав усі необхідні документи. Тому що це прецедент – ми поставляємо бойову техніку Десантно-штурмовим військам України спільно», – говорить Порошенко.
При цьому він зазначив, що солідарність - найміцніша риса українців.
Також повідомляється, що днями з Великої Британії була відправлена перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка для ЗСУ. І вже внесено заставу за другу партію із 16 вантажівок.
Як відомо, Порошенко нещодавно також передав партію пікапів Mitsubishi L200 військовим на півдні та сході України, зокрема, у Бахмуті на Донеччині.