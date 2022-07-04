Фонд Порошенка закупив партію нових бронемашин італійського виробництва для десантників

Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам.

Партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Про це повідомив Петро Порошенко. За його словами, це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам.

Фото: eurosolidarity.org

Порошенко побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

«Сьогодні дуже крутий день. Задля цього варто було битися майже три місяці і зробити неймовірне, бо всі казали, що ми не отримаємо експортну ліцензію на бойову техніку. Це перший прецедент, коли волонтерським коштом купується бойова техніка для українських десантників», – пояснює Порошенко.

«Я хочу подякувати італійському уряду, з яким ми співпрацювали, і нашому посольству в Італії. І нашому Міністерству оборони, Генеральному штабу, який видавав усі необхідні документи. Тому що це прецедент – ми поставляємо бойову техніку Десантно-штурмовим військам України спільно», – говорить Порошенко.

При цьому він зазначив, що солідарність - найміцніша риса українців.

Фото: eurosolidarity.org

"Нашим воїнам потрібно більше броні. Від її кількості залежить наскільки швидко і вдало наше військо зможе провести контрнаступ і викинути рашистів геть з України. Цього чекають мільйони українців. Коли це відбудеться, залежить від кожного з нас. Ми сильні, коли солідарні. Поки ви дофінансуєте закупівлю бронемашин, Фонд Порошенка вже готує кошти на нові проєкти. Будемо тримати вас у курсі і звітувати за кожну гривню», – наголосив п’ятий президент.

Також повідомляється, що днями з Великої Британії була відправлена перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка для ЗСУ. І вже внесено заставу за другу партію із 16 вантажівок.

Як відомо, Порошенко нещодавно також передав партію пікапів Mitsubishi L200 військовим на півдні та сході України, зокрема, у Бахмуті на Донеччині.