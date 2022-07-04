Ще одного інженера Укроборонпрому звинуватили в підтримці російської агресії

Поширював через Telegram повідомлення про "правильність" дій російських окупантів, які "захищають населення Донбасу".

Інженеру-технологу одного з підприємств концерну "Укроборонпром" повідомили про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Підозрюваний із березня почав поширювати у Telegram серед колег повідомлення, у яких виправдовував напад Росії. Чоловік також підтримував дії росармії, яка "захищає населення Донбасу".

"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації, на яких міститься службова документація держпідприємства, копії службових документів, походження яких встановлюється, а також предмети, схожі на вогнепальну зброю з набоями", - розповіли в ОГП.

Прихильника окупантів затримали. Суд наразі обрав йому запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала інженера заводу Укроборонпрому за підозрою в причетності до коригування вогню. Також піймали ще одного коригувальника ворожого вогню по заводах концерну. Зрадником виявився колишній співробітник заводу. Згодом спецслужба викрила в ДК російського агента, який публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога.