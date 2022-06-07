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У три українські медзаклади завезли інкубатори з безперебійним живленням для виходжування новонароджених, - Зеленська

Наступну партію таких інкубаторів мають отримати в липні, їх передадуть у пологові будинки.

У три українські медзаклади завезли інкубатори з безперебійним живленням для виходжування новонароджених, - Зеленська
Фото: Пресслужба ОПУ

Для підтримки життєдіяльності дітей, які народилися передчасно, у ще три медзаклади України передали інкубатори з безперебійним живленням. 

Про це у своєму Facebook повідомила дружина Президента України Олена Зеленська.

Пристрої передали у клінічні лікарні Харківської та Запорізької областей, а також Сумський обласний клінічний перинатальний центр.

"Фактично це "рятувальна капсула" для малюків – із контролем температури, вологості й шуму. У ній можуть жити й рости навіть малята вагою до 1500 грамів!", - зазначила Зеленська.

За інформацією пресслужби Офісу Президента, апарати отримали "завдяки спільним зусиллям МОЗ, першої леді України Олени Зеленської у партнерстві зі словацьким урядом".

"Ще чотири пристрої були придбані раніше – у межах співпраці з французькими партнерами та організацією "Лікарі без кордонів". Таким чином у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Сумській областях функціонує вже сім апаратів, переданих за підтримки першої леді", - зазначили в ОПУ.

Наступну партію таких інкубаторів мають отримати в липні, їх передадуть у пологові будинки.

Нагадаємо, майже 22 тисячі дітей народилося в Україні станом на 1 квітня від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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