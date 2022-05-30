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Спалах мавпячої віспи не переросте у пандемію, – ВООЗ

Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я визначає статус захворювання.

Спалах мавпячої віспи не переросте у пандемію, – ВООЗ
Фото: dec.gov.ua

Керівник технічного відділу програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я Розамунд Льюїс заявила про те, що спалах вірусу мавпячої віспи, який зафіксовано в країнах Європи, навряд чи загрожуватиме світу масштабною пандемією.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, зараз ВООЗ займається класифікацією нинішнього спалаху мавпячої віспи і визначає, чи його статус слід класифікувати як "потенційну надзвичайну ситуацію в галузі охорони громадського здоров'я, що має міжнародне значення (PHEIC)".

Згідно з правилами ВООЗ, надання такого статусу буде сприяти пришвидшенню вивчення та фінансування хвороби.

При цьому експерти ВООЗ не впевнені, що спалах мавпячої віспи може перерости в пандемію.

Нагадаємо, в ВООЗ заявляли про те, що захворюваність на віспу мавп може зрости влітку через проведення масових заходів.

Віспа мавп – рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми – нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах. Випадки захворювання за межами регіону часто пов'язані з поїздками до несприятливих з погляду епідеміології зони.

За даними британської служби охорони здоров'я, недуга зазвичай має порівняно м'який перебіг, а більшість хворих одужують протягом кількох тижнів.

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