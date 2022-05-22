Захворюваність на віспу мавп може зрости влітку через вечірки та фестивалі, – ВООЗ

Захворюваність на віспу мавп може зрости влітку через проведення масових заходів.

Так вважає директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, пише Interfax.com.ua.

“Ми наближаємося до літнього періоду в Європі, який супроводжується масовими зборами, фестивалями та вечірками. Я стурбований тим, що поширення вірусу може прискоритися”, – каже Клюге.

За його словами, щонайменше вісім країн європейського регіону повідомили про виявлені випадки віспи мавпи за останні кілька днів. За межами Європи вірус зафіксовано в Австралії, Канаді та США.

Загалом у Європі виявили понад 100 випадків захворювання.

У Німеччині влада заявила, що нинішній спалах вже може вважатися найбільшим з тих, що мали коли-небудь місце в європейському регіоні.

Нагадаємо, віспа мавп – рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми – нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах. Випадки захворювання за межами регіону часто пов'язані з поїздками до несприятливих з погляду епідеміології зони.

За даними британської служби охорони здоров'я, недуга зазвичай має порівняно м'який перебіг, а більшість хворих одужують протягом кількох тижнів.

Вірус не так легко передається від людини до людини, і ризик масового зараження дуже низький.

Перший випадок захворювання було зареєстровано у Британії 7 травня. Національне агентство з безпеки охорони здоров'я повідомило, що хворий нещодавно їздив до Нігерії, де, як вважають, заразився.

Хоча схваленої вакцини від мавпячої віспи в Європі немає, медична влада Іспанії закупила тисячі доз вакцини від натуральної віспи, щоб упоратися зі спалахом захворювання. Натуральна віспа і віспа мавп належать до одного сімейства вірусів.