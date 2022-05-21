Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя, – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя, – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Кадрові рішення КМУ: Павлюка звільнили з посади голови Київської ОДА, - Мельничук
Кадрові рішення КМУ: Павлюка звільнили з посади голови Київської ОДА, - Мельничук
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"
Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
ГоловнаСвіт

Премʼєр-міністр Португалії засвідчив готовність долучитися до відбудови України після війни

Зокрема, країна готова відбудувати школи і садочки. 

Премʼєр-міністр Португалії засвідчив готовність долучитися до відбудови України після війни
Антониу Кошта
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з премʼєр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Це перший візит очільника португальського уряду в Україну, повідомили в пресслужбі президента.

Зеленський назвав символічним те, що Кошта відвідав Україну в День Європи.

"Португалія допомагає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Я вдячний вашій країні й особисто вам, пане прем’єр-міністре, за надану оборонну, політичну та гуманітарну допомогу, а також велику підтримку наших громадян, вимушено переміщених українців, які виїхали через війну і сьогодні перебувають на Європейському континенті в різних державах, зокрема в Португалії", – заявив Зеленський.

Кошта засвідчив готовність Португалії надати Україні фінансову допомогу.  Під час зустрічі було обговорено широке коло важливих питань, які пов'язані із захистом України, зокрема подальшу оборонну допомогу. Також була приділена увага питанню притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

"Домовилися й надалі посилювати санкційний тиск на агресора. Ключове питання зараз – це шостий санкційний пакет проти Росії, який обов'язково має містити ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти. Цінуємо розуміння Португалією того, що Росія використовує все це саме для тиску на Україну та об'єднану Європу", – зазначив Володимир Зеленський.

Кошта підтвердив готовність долучитися до відбудови України після війни. Він зазначив, що його країна може стати куратором відновлення шкіл і дитячих садків, які були зруйновані внаслідок бойових дій. 

Антоніу Кошта висловився на підтримку міжнародних санкцій і збільшення інвестицій в альтернативні джерела енергії та шляхи постачання енергоносіїв у Європу, щоб подолати залежність від Росії.

Нагадаємо, на початку травня ЗМІ повідомили, що уряд Португалії схвалив передачу Україні 15 бронетранспортерів M113A, куплених у США. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також