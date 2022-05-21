Премʼєр-міністр Португалії засвідчив готовність долучитися до відбудови України після війни

Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з премʼєр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Це перший візит очільника португальського уряду в Україну, повідомили в пресслужбі президента.

Зеленський назвав символічним те, що Кошта відвідав Україну в День Європи.

"Португалія допомагає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Я вдячний вашій країні й особисто вам, пане прем’єр-міністре, за надану оборонну, політичну та гуманітарну допомогу, а також велику підтримку наших громадян, вимушено переміщених українців, які виїхали через війну і сьогодні перебувають на Європейському континенті в різних державах, зокрема в Португалії", – заявив Зеленський.

Кошта засвідчив готовність Португалії надати Україні фінансову допомогу. Під час зустрічі було обговорено широке коло важливих питань, які пов'язані із захистом України, зокрема подальшу оборонну допомогу. Також була приділена увага питанню притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

"Домовилися й надалі посилювати санкційний тиск на агресора. Ключове питання зараз – це шостий санкційний пакет проти Росії, який обов'язково має містити ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти. Цінуємо розуміння Португалією того, що Росія використовує все це саме для тиску на Україну та об'єднану Європу", – зазначив Володимир Зеленський.

Кошта підтвердив готовність долучитися до відбудови України після війни. Він зазначив, що його країна може стати куратором відновлення шкіл і дитячих садків, які були зруйновані внаслідок бойових дій.

Антоніу Кошта висловився на підтримку міжнародних санкцій і збільшення інвестицій в альтернативні джерела енергії та шляхи постачання енергоносіїв у Європу, щоб подолати залежність від Росії.

Нагадаємо, на початку травня ЗМІ повідомили, що уряд Португалії схвалив передачу Україні 15 бронетранспортерів M113A, куплених у США.