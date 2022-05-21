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Канада виділить Україні додаткову позику на понад $200 млн

Гроші Україна отримає через механізм Міжнародного валютного фонду.

Канада виділить Україні додаткову позику на понад $200 млн
Христя Фріланд
Фото: PC / Sean Kilpatrick

Канада виділить Україні ще 250 мільйонів канадських доларів (близько $210 млн) позики.

Про це заявила міністер фінансів Канади Христя Фріланд під час зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків "Великої сімки" (G7) у Німеччині, йдеться на сайті уряду країни.

Гроші Україна отримає через механізм Міжнародного валютного фонду.

Разом з попередніми виплатами сума допомоги, яку Канада цьогоріч надала нашій країні, становить 1,87 млрд доларів.

Фріланд додала, що Канада разом зі своїми союзниками з “Великої сімки” продовжуватиме підтримувати Україну, яка бореться за захист свого суверенітету та демократії.

“Канада та наші союзники з G7 єдині в нашій рішучості захищати міжнародний порядок, заснований на правилах, і підтримувати хоробрий народ України. Ми продовжимо працювати, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності за їхню незаконну війну та забезпечити, щоб Україна мала ресурси, необхідні для перемоги”, – зазначила урядовиця.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про те, що Канада скасовує на рік всі мита на імпорт товарів з України.

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