23 лютого Зеленський розповів мені, що Росія нападе на Україну протягом кількох годин, – Дуда

Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Києва 23 лютого український президент Володимир Зеленський сказав, що протягом найближчих кількох годин Росія атакує Україну.

Про це Дуда сказав в інтерв'ю виданню Polska Times, пише nv.ua.

За словами Дуди, зустріч із Зеленським за день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була для нього дуже зворушливим моментом.

“Я почув: “Росіяни думають, що ми не боротимемося, але вони помиляються. У нас є досвідчені бійці, які воюють вісім років і вправні в бою. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія, ніж та, що була в 2014 році”, – зазначив він.

“Наприкінці Зеленський сказав: "Анджею, можливо, ми бачимося востаннє”, – додав Дуда.

Дуда назвав Зеленського своїм другом і заявив, що щиро боявся більше його не почути, а після 24 лютого дзвонив йому щодня.

“Я був у Києві за кілька годин до нападу, ми залишили Україну буквально за кілька годин до цього… На прощання Володимир Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україну буде атаковано протягом найближчих кількох годин”, – сказав польський лідер.

Нагадаємо, 23 лютого напередодні російського вторгнення до Києва для висловлення солідарності президенту України Володимиру Зеленському прибули президенти Польщі і Литви Анджей Дуда та Ґітанас Науседа. У межах візиту глави держав підписали спільну декларацію.