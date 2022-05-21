Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя, – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя, – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"
Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"
ГоловнаСвіт

23 лютого Зеленський розповів мені, що Росія нападе на Україну протягом кількох годин, – Дуда

Зустріч із Зеленським була для Дуди дуже зворушливим моментом.

23 лютого Зеленський розповів мені, що Росія нападе на Україну протягом кількох годин, – Дуда
Фото: Офіс президента

Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Києва 23 лютого український президент Володимир Зеленський сказав, що протягом найближчих кількох годин Росія атакує Україну.

Про це Дуда сказав в інтерв'ю виданню Polska Times, пише nv.ua.

За словами Дуди, зустріч із Зеленським за день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була для нього дуже зворушливим моментом.

“Я почув: “Росіяни думають, що ми не боротимемося, але вони помиляються. У нас є досвідчені бійці, які воюють вісім років і вправні в бою. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія, ніж та, що була в 2014 році”, – зазначив він.

“Наприкінці Зеленський сказав: "Анджею, можливо, ми бачимося востаннє”, – додав Дуда.

Дуда назвав Зеленського своїм другом і заявив, що щиро боявся більше його не почути, а після 24 лютого дзвонив йому щодня.

“Я був у Києві за кілька годин до нападу, ми залишили Україну буквально за кілька годин до цього… На прощання Володимир Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україну буде атаковано протягом найближчих кількох годин”, – сказав польський лідер.

Нагадаємо, 23 лютого напередодні російського вторгнення до Києва для висловлення солідарності президенту України Володимиру Зеленському прибули президенти Польщі і Литви Анджей Дуда та Ґітанас Науседа. У межах візиту глави держав підписали спільну декларацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також